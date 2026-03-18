В Госдуме раскрыли, зачем США и Израиль устраняют лидеров Ирана

Цель США и Израиля при ликвидации высокопоставленных политиков Ирана — обеспечение полного контроля над Исламской Республикой. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Они хотят Иран полностью взять под контроль. Мы понимаем, что это было уже с Белградом», — заявила собеседница «Ленты.ру».

Она отметила, что в Иране даже рядовые граждане знают о методах, которые используют США и Израиль, чтобы захватить управление страной. Депутат рассказала, что недавно в Сети увидела якобы шутливый видеоролик, в котором иранец рассказывает, что его страна будет сражаться за справедливость, и переводит объектив на приятеля, добавляя, что тот возглавит это движение, — и приятель тут же убегает из кадра.

Светлана Журова отметила, что таким образом граждане Ирана демонстрируют, что понимают, что Израиль и США видят цель во всех, кто возглавляет страну на пути к независимости.

Ранее стало известно о гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани во время авиаудара 17 марта. 28 февраля при атаке США и Израиля погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше