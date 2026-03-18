Американист: отставка Кента вскрыла влияние Израиля на США

Отставка главы Национального контртеррористического центра США Джо Кента стала не просто кадровой сменой, а громким политическим заявлением о влиянии Израиля на американскую политику. Об этом пишет американист Роман Романов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Аналитик обращает внимание, что в официальном заявлении чиновник раскритиковал удары США по Ирану и упрекнул президента Дональда Трампа в отходе от курса «Америка прежде всего».

Но гораздо важнее — пассажи о влиянии и давлении на американское правительство со стороны Израиля и произраильского лобби. Дескать Западный Иерусалим втянул Вашингтон в войну и способствует культивированию в американском медиа-пространстве провоенных настроений.

Роман Романов
американист

Эксперт отмечает, что это «первый громкий антиизраильский выпад со стороны высокопоставленного американского чиновника, а тем более от представителя республиканской администрации».

Ранее сообщалось, что директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что не может «с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну». Дональд Трамп прокомментировал отставку Кента, «махнув ему вслед рукой».