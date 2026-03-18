Премьер Турчин сказал Лукашенко о предложениях по ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси

Турчин предложил Лукашенко, что делать с застрявшими в Беларуси фурами из Литвы.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками, а также о предложениях правительства по ситуации с литовскими фурами, застрявшими в республике. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства страны.

Ранее литовские и польские перевозчики письменно обратились к Лукашенко с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации (подробнее мы писали здесь).

— Правительство письменно доложило президенту об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками 17 марта, а также изложило предложения по урегулированию этой ситуации. Сегодня с утра у меня состоялся разговор с главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил, — заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что сегодня глава государства обладает всей информацией для того, чтобы принимать решения.

Ранее премьер-министр Александр Турчин раскрыл, что будет с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Тем временем МИД сделал заявление о ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси.

Кроме того, польские перевозчики сделали заявление после встречи с премьер-министром Беларуси.

Кстати, перевозчики оценили в €16 000 издержки от простоя европейских фур в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше