Премьер Турчин сказал Лукашенко о предложениях по ситуации с литовскими фурами, застрявшими в Беларуси

Премьер-министр Александр Турчин доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками, а также о предложениях правительства по ситуации с литовскими фурами, застрявшими в республике. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале правительства страны.
Ранее литовские и польские перевозчики письменно обратились к Лукашенко с просьбой оказать содействие в разрешении ситуации.
— Правительство письменно доложило президенту об итогах встречи с литовскими и польскими перевозчиками 17 марта, а также изложило предложения по урегулированию этой ситуации. Сегодня с утра у меня состоялся разговор с главой государства, где я еще раз подробно обо всем доложил, — заявил премьер-министр.
Он подчеркнул, что сегодня глава государства обладает всей информацией для того, чтобы принимать решения.
