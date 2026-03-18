Премьер Испании пообещал новый пакет помощи Украине на €1 млрд

Педро Санчес при этом отметил, что конфликт на Ближнем Востоке в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении.

Источник: AP 2024

МАДРИД, 18 марта. /ТАСС/. Испания планирует выделить Украине €1 млрд в рамках нового обязательства по военной поддержке Киева. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

По словам испанского премьера, Мадрид принимает на себя «новое обязательство» в размере «€1 млрд в 2026 году в рамках двусторонней военной поддержки». «Мы будем работать вместе и будем продвигать совместное производство и совместную разработку в сфере промышленной обороны», — добавил глава кабмина.

При этом, по словам Санчеса, нельзя отрицать, что сегодня конфликт на Ближнем Востоке «в значительной степени монополизирует внимание в глобальном обсуждении».