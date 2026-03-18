Глава Минобороны Израиля заявил о «решающей фазе» в войне с Ираном

Израиль усиливает удары по Ирану, война сейчас находится в самом разгаре решающей фазы, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Ранее министр обороны Израиля также сообщил о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, он был убит в результате израильского авиаудара по Тегерану минувшей ночью.
Накануне в результате удара Израиля также погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его сын — Мортаза — и начальник службы охраны Алиреза Баят были убиты вместе с ним. Тегеран объявил о новой волне атак по Израилю в качестве мести.
С начала американо-израильской операции против Ирана погибли многие высокопоставленные представители иранского руководства, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с убийством верховного лидера, назвав произошедшее «циничным преступлением».
Новым лидером Ирана стал сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи. Тегеран сообщал, что он был ранен, но сейчас полностью здоров.