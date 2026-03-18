Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Израиля заявил о «решающей фазе» в войне с Ираном

По словам Каца, Израиль усиливает интенсивность ударов по Ирану. Он также пообещал «важные сюрпризы» в течение дня.

Израиль усиливает удары по Ирану, война сейчас находится в самом разгаре решающей фазы, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Важные сюрпризы ожидаются в течение дня. Мы усиливаем войну, которую ведем против Ирана и “Хезболлы” интенсивность ударов по Ирану возрастает: мы находимся в самом разгаре решающей фазы», — сказал он на совещании с высокопоставленными представителями служб безопасности.

Ранее министр обороны Израиля также сообщил о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба, он был убит в результате израильского авиаудара по Тегерану минувшей ночью.

Накануне в результате удара Израиля также погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Его сын — Мортаза — и начальник службы охраны Алиреза Баят были убиты вместе с ним. Тегеран объявил о новой волне атак по Израилю в качестве мести.

С начала американо-израильской операции против Ирана погибли многие высокопоставленные представители иранского руководства, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с убийством верховного лидера, назвав произошедшее «циничным преступлением».

Новым лидером Ирана стал сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи. Тегеран сообщал, что он был ранен, но сейчас полностью здоров.