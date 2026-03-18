Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил правительству уделять пристальное внимание развитию Крыма

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделять пристальное внимание развитию Крыма и Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Путин в годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией собрал членов правительства на совещание, чтобы обсудить развитие этих регионов.

«За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей. Восстанавливаются и появляются новые объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения, промышленности, образования и здравоохранения», — сказал глава государства в ходе совещания.

Путин отметил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов.

«Прошу правительство и впредь уделять самое пристальное внимание развитию этих наших субъектов федерации. Укреплению их экономического потенциала и промышленной базы повышения уровня жизни местных жителей», — заключил Путин.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше