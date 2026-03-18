Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин объявил об открытии ряда объектов в Крыму

Во время совещания с членами правительства президент России Владимир Путин заявил об успешной реализации ряда проектов в Крыму и Севастополе.

Первый из них — это крытый ледовый каток в Севастополе. Он, несомненно, станет одним из ведущих центров развития хоккея, фигурного катания, других зимних видов спорта в южном регионе, будет способствовать росту их популярности, прежде всего, среди юных спортсменов, заявил глава государства.

«Следующий объект нацелен на защиту здоровья подрастающего поколения», — продолжил Путин. Это федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории. Его корпуса оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием, здесь будет оказываться специализированная высокотехнологичная помощь маленьким пациентам с целым рядом серьезных заболеваний.

Третий объект — модернизированные очистные сооружения около города Судак. Они существенно сократят сброс неочищенных сточных вод, улучшат экологическую обстановку, которая испытывает дополнительную нагрузку в летние месяцы, когда на курорты полуострова приезжают миллионы туристов, заметил президент. Он привел цифры: всего в Крыму и Севастополе предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений, завершена работа над 10 объектами, ведутся работы на 13, в стадии проектирования еще 4.

Путин поблагодарил всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению исторических регионов, и поздравил с профессиональным праздником, Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который прошел на днях, всех, кто работает в этой сфере.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше