Путин объявил об открытии ряда объектов в Крыму

Первый из них — это крытый ледовый каток в Севастополе. Он, несомненно, станет одним из ведущих центров развития хоккея, фигурного катания, других зимних видов спорта в южном регионе, будет способствовать росту их популярности, прежде всего, среди юных спортсменов, заявил глава государства.
«Следующий объект нацелен на защиту здоровья подрастающего поколения», — продолжил Путин. Это федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории. Его корпуса оснащены передовым высокотехнологичным оборудованием, здесь будет оказываться специализированная высокотехнологичная помощь маленьким пациентам с целым рядом серьезных заболеваний.
Третий объект — модернизированные очистные сооружения около города Судак. Они существенно сократят сброс неочищенных сточных вод, улучшат экологическую обстановку, которая испытывает дополнительную нагрузку в летние месяцы, когда на курорты полуострова приезжают миллионы туристов, заметил президент. Он привел цифры: всего в Крыму и Севастополе предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений, завершена работа над 10 объектами, ведутся работы на 13, в стадии проектирования еще 4.
Путин поблагодарил всех, кто участвует в масштабной работе по восстановлению исторических регионов, и поздравил с профессиональным праздником, Днем работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который прошел на днях, всех, кто работает в этой сфере.