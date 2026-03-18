Самарский депутат Милеев примет участие в выборах в Госдуму

Депутат из Самары подал документы на предварительное голосование.

Источник: Соцсети

Заместитель председателя самарской Губдумы Александр Милеев решил участвовать в выборах в Государственную думу. В среду, 18 марта, он подал документы на предварительное голосование «Единой России». Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Моя цель — применить свой опыт для защиты социальных интересов людей на федеральном уровне. Я знаю, как работать со структурами власти, чтобы готовые проекты получали финансирование и воплощались в жизнь», — написал Милеев.

Он заявил о необходимости обеспечить сбалансированное развитие районов, грамотно привлекать инвестиции, поддерживать местных производителей, укреплять безопасность и предоставлять помощь участникам СВО.

По словам Милеева, он готов твердо отстаивать интересы Самарской области и всей страны. Он идет на выборы по 161-му округу, в который входят Кировский и Красноглинский районы Самары, Похвистнево и районы северо-востока области. Напомним, это не первая попытка Милеева попасть в Госдуму.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше