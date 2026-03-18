Самарский депутат Милеев примет участие в выборах в Госдуму

Заместитель председателя самарской Губдумы Александр Милеев решил участвовать в выборах в Государственную думу. В среду, 18 марта, он подал документы на предварительное голосование «Единой России». Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.
«Моя цель — применить свой опыт для защиты социальных интересов людей на федеральном уровне. Я знаю, как работать со структурами власти, чтобы готовые проекты получали финансирование и воплощались в жизнь», — написал Милеев.
Он заявил о необходимости обеспечить сбалансированное развитие районов, грамотно привлекать инвестиции, поддерживать местных производителей, укреплять безопасность и предоставлять помощь участникам СВО.
По словам Милеева, он готов твердо отстаивать интересы Самарской области и всей страны. Он идет на выборы по 161-му округу, в который входят Кировский и Красноглинский районы Самары, Похвистнево и районы северо-востока области. Напомним, это не первая попытка Милеева попасть в Госдуму.