Мерц призвал Европу взять в свои руки обеспечение собственной безопасности

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Европа должна быть увереннее в своих действиях в эпоху, когда глобальные игроки по-своему формируют мир. Об этом он заявил, выступая в Бундестаге.
«Мы больше не хотим продавать себя ниже себестоимости. Мы должны решительно и целеустремленно взять в собственные руки оборону нашей свободы», — сказал глава правительства ФРГ. Он отметил, что современный мир стал «сложнее». «В этих условиях в большей степени, чем когда-либо прежде, единая Европа для нас в Германии является единственной и важнейшей гарантией нашего будущего», — утверждал Мерц.
«Мы переживаем геополитические и геоэкономические потрясения, каких давно не наблюдалось», — указал он. При этом канцлер отметил необходимость проведения реформ в ЕС и снятия бюрократических барьеров для повышения конкурентоспособности.