Политолог: США сомнут Кубу, если ей не помогут РФ и Китай

Политолог считает, что администрация Трампа пытается повторить с Кубой венесуэльский вариант быстрого свержения правительства и установления военного и экономического контроля над страной.
С этой целью Соединенные Штаты ввели энергетическую блокаду Кубы, стремясь спровоцировать массовые беспорядки и затем поддержать их вооруженной силой. Сделать все, как хотели в Иране, и тем самым смягчить эффект от событий, происходящих в ближневосточном регионе.
Эксперт отмечает, что Куба может не выдержать усиливающегося давления США без поддержки России и Китая — Вашингтон ее сомнет. В качестве возможных мер помощи Гаване он называет поставки российской нефти на остров и размещение там военного контингента.
У Москвы есть прекрасный геополитический ход: вернуться к военному присутствию на острове. Даже минимальное количество российских военнослужащих на кубинской территории сделает невозможной внешнюю агрессию против Кубы.
Также среди возможных вариантов смягчения американской агрессии аналитик называет подписание между Москвой и Гаваной договора о стратегическом партнерстве с гарантиями безопасности.
Куба — это непотопляемый авианосец у американских берегов, а потому с ней необходимо подписать о стратегическом партнерстве с гарантиями безопасности, аналогичными тем, какие есть в подобных соглашениях России с Белоруссией и КНДР. Кстати говоря, отправить на Кубу совместный контингент Москвы и Пхеньяна было бы тоже прекрасной идеей.
18 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению. Он рассказал, что Вашингтон угрожает Гаване насильственным свержением конституционного строя.
Ранее в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Дональд Трамп сообщил, что США планируют в скором времени принять меры в отношении Кубы. Американский лидер сказал, что Куба якобы пребывает в «очень плохом состоянии».