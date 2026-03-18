Политолог: США сомнут Кубу, если ей не помогут РФ и Китай

Если «отдать» Кубу США, то в ближайшем будущем создать аналогичный плацдарм под боком у Соединенных Штатов будет невозможно. Об этом пишет политолог Алексей Пилько в своем телеграм-канале «Пинта разума». Аналитик отмечает, что с ростом международной напряженности Куба может серьезно отвлечь Вашингтон, создав ему серьезные проблемы в сфере безопасности.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политолог считает, что администрация Трампа пытается повторить с Кубой венесуэльский вариант быстрого свержения правительства и установления военного и экономического контроля над страной.

С этой целью Соединенные Штаты ввели энергетическую блокаду Кубы, стремясь спровоцировать массовые беспорядки и затем поддержать их вооруженной силой. Сделать все, как хотели в Иране, и тем самым смягчить эффект от событий, происходящих в ближневосточном регионе.

Алексей Пилько
политолог

Эксперт отмечает, что Куба может не выдержать усиливающегося давления США без поддержки России и Китая — Вашингтон ее сомнет. В качестве возможных мер помощи Гаване он называет поставки российской нефти на остров и размещение там военного контингента.

У Москвы есть прекрасный геополитический ход: вернуться к военному присутствию на острове. Даже минимальное количество российских военнослужащих на кубинской территории сделает невозможной внешнюю агрессию против Кубы.

Алексей Пилько
политолог

Также среди возможных вариантов смягчения американской агрессии аналитик называет подписание между Москвой и Гаваной договора о стратегическом партнерстве с гарантиями безопасности.

Куба — это непотопляемый авианосец у американских берегов, а потому с ней необходимо подписать о стратегическом партнерстве с гарантиями безопасности, аналогичными тем, какие есть в подобных соглашениях России с Белоруссией и КНДР. Кстати говоря, отправить на Кубу совместный контингент Москвы и Пхеньяна было бы тоже прекрасной идеей.

Алексей Пилько
политолог

18 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности страны дать отпор любому внешнему вторжению. Он рассказал, что Вашингтон угрожает Гаване насильственным свержением конституционного строя.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Дональд Трамп сообщил, что США планируют в скором времени принять меры в отношении Кубы. Американский лидер сказал, что Куба якобы пребывает в «очень плохом состоянии».

