ЦАХАЛ сообщила о ликвидации министра разведки Ирана

Кроме того, в первый день войны ~едва не погиб Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи и ныне новый верховный лидер Ирана~. Как свидетельствует утечка аудиозаписи выступления главы протокола офиса верховного лидера Мазахера Хоссейни, за несколько минут до атаки на резиденцию отца он вышел во двор комплекса и сумел избежать смерти, получив лишь незначительное ранение ноги. Однако его жена и сын погибли.