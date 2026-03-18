Глава Нацразведки США отметила потенциал России в конфликте с Украиной

Габбард: Россия сохраняет потенциал для затяжного конфликта с Украиной.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Россия сохраняет значительный потенциал для ведения затяжного противостояния, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.

«Россия по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью, необходимой для ведения продолжительной войны, как показывает текущий конфликт на Украине», — сказала она во время слушаний в конгрессе.

В отчете американской разведки отмечается, что боеспособность российских Вооруженных сил стала выше, чем до обострения украинского кризиса.

Габбард также признала, что Россия имеет передовые системы, такие как противокосмическое оружие и гиперзвуковые ракеты, нивелирующие первенство Вашингтона. Кроме того, Москва обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и продолжает модернизировать и диверсифицировать свои ядерные силы и вооружения, добавила она.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше