Глава Нацразведки США отметила потенциал России в конфликте с Украиной

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Россия сохраняет значительный потенциал для ведения затяжного противостояния, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард.
«Россия по-прежнему располагает значительными резервами военной и промышленной мощи, а также национальной решимостью, необходимой для ведения продолжительной войны, как показывает текущий конфликт на Украине», — сказала она во время слушаний в конгрессе.
В отчете американской разведки отмечается, что боеспособность российских Вооруженных сил стала выше, чем до обострения украинского кризиса.
Габбард также признала, что Россия имеет передовые системы, такие как противокосмическое оружие и гиперзвуковые ракеты, нивелирующие первенство Вашингтона. Кроме того, Москва обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом и продолжает модернизировать и диверсифицировать свои ядерные силы и вооружения, добавила она.