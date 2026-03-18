Ректор самарского института культуры покидает свой пост

Ректор самарского института культуры возглавит новое направление в московской системе образования, связанное с креативными индустриями.

Источник: Комсомольская правда

Ольга Наумова объявила об уходе с поста ректора Самарского государственного института культуры. В своем обращении в «ВК» она рассказала, что приняла решение завершить работу в Самаре досрочно, не дожидаясь аттестации в Министерстве культуры РФ и последующих выборов ректора.

«В моей биографии на следующей неделе откроется новая страница, связанная с работой в управленческой команде московского образования и решением задач сферы креативных индустрий. Оставляю пост ректора с огромной благодарностью ко всем тем, кто верил в меня и поддерживал все эти годы, и с твердой уверенностью в том, что все было хорошо, а будет еще лучше», — написала Наумова.

Она руководила вузом с мая 2021-го в роли ректора. Причиной переезда она назвала желание быть ближе к семье, так как муж и дочь уже живут и работают в Москве.