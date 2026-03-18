В Европе заявили о неготовности вступить в военный конфликт с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна вместе с партнерами готовит «оборонную миссию» по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. По данным Financial Times, Франция, Италия и другие страны ЕС также ведут переговоры с Ираном о безопасном проходе судов. При этом государства опасаются напрямую сопровождать танкеры через пролив из-за риска эскалации.