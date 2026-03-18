В Европе заявили о неготовности вступить в военный конфликт с Ираном

Европейские страны не готовы присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана, сообщил РБК европейский источник.

Источник: Reuters

«Франция разместила в регионе свой авианосец, но только в оборонительных целях. Франция готова вместе со своими партнерами гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе, когда позволят условия», — заявил собеседник.

Он отметил, что Россия могла бы сыграть роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. «Россия могла бы сподвигнуть Иран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны Европы и Азии направить в Ормузский пролив свои корабли, чтобы совместными силами обеспечить безопасность этого морского пути.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна вместе с партнерами готовит «оборонную миссию» по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. По данным Financial Times, Франция, Италия и другие страны ЕС также ведут переговоры с Ираном о безопасном проходе судов. При этом государства опасаются напрямую сопровождать танкеры через пролив из-за риска эскалации.

Позднее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что государства — члены ЕС не считают нужным отправлять в Ормузский пролив военно-морскую миссию Aspides из Красного моря. «Прежде всего это не война Европы», — сказала она.

