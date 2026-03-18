Минниханов в Китае: что показали Раису Татарстана в Хэфэй и Ухане

Затем руководитель Татарстана встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем. Рустам Минниханов подчеркнул беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, способствующий развитию регионального сотрудничества. Он отметил, что Китай стал основным иностранным инвестором в экономику Татарстана, его доля в общем объеме зарубежных инвестиций за прошлый год превысила 62%. Татарстан активно развивает совместные проекты с Китаем в различных областях, включая машиностроение, IT и энергетику. В ОЭЗ «Алабуга» уже функционирует логистический центр имени Дэн Сяопина. Губернатору Аньхоя также Минниханов также напомнил о международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», проводимом в Казани с 2023 года, и его участниках.