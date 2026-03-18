Минниханов в Китае: что показали Раису Татарстана в Хэфэй и Ухане

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершает рабочий визит в Китайскую Народную Республику. Напомним, что его предыдущая поездка в эту страну состоялась в ноябре 2025 года, когда он изучал технологические новшества и проводил деловые переговоры в провинции Чжэцзян.
Нынешний визит начался с посещения города Хэфэй, административного центра провинции Аньхой, который уже знаком татарстанскому лидеру по визиту в 2023 году.
Взаимодействие между Татарстаном и провинцией Аньхой осуществляется в рамках программы «Волга — Янцзы», действующей с 2013 года для укрепления российско-китайских межрегиональных связей. Хэфэй, расположенный в 900 километрах к югу от Пекина, представляет собой крупный научно-промышленный центр, насчитывающий около 10 миллионов жителей и более 1,4 тысячи инновационных компаний.
Первым пунктом программы в Хэфэе стало посещение компании iFlytek, специализирующейся на искусственном интеллекте, речевых технологиях и виртуальной реальности. Ключевой инвестор iFlytek — China Mobile, крупнейший мобильный оператор мира. В ходе визита было представлено инновационное устройство — наушник с функцией синхронного перевода на 80 языков. Помимо этого, были продемонстрированы разработки для автомобильной и медицинской отраслей, а также системы для автоматизации колл-центров и проведения видеоконференций. Рустам Минниханов дал поручение профильному министерству создать рабочую группу для изучения и внедрения передовых технологий.
Затем руководитель Татарстана встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем. Рустам Минниханов подчеркнул беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, способствующий развитию регионального сотрудничества. Он отметил, что Китай стал основным иностранным инвестором в экономику Татарстана, его доля в общем объеме зарубежных инвестиций за прошлый год превысила 62%. Татарстан активно развивает совместные проекты с Китаем в различных областях, включая машиностроение, IT и энергетику. В ОЭЗ «Алабуга» уже функционирует логистический центр имени Дэн Сяопина. Губернатору Аньхоя также Минниханов также напомнил о международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», проводимом в Казани с 2023 года, и его участниках.
Ван Цинсянь выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству, отметив интерес китайской стороны к взаимодействию в сферах нефтедобычи, нефтепереработки, авиа- и автомобилестроения.
Учитывая значимость Хэфэя как автомобильного центра, Рустам Минниханов посетил производство компании JAC, имеющей партнерские связи с Татарстаном. На базе JAC КАМАЗ выпускает малотоннажные грузовики, а «Соллерс» — коммерческие автомобили. Лидеру Татарстана был представлен новый электромобиль Maextro S800, после чего он совершил тест-драйв и посетил научно-исследовательский центр JAC.
Завершился рабочий день Минниханова в Ухане, где состоялась встреча с руководством Китайской национальной химико-инжиниринговой группы (CNCEC) и Wuhuan Engineering. CNCEC является лидером в области инжиниринга, реализации технологических процессов и сопутствующих услуг в химической, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях. Компания участвовала в строительстве подавляющего большинства химических и нефтехимических объектов в Китае. Сотрудничество Татарстана с группой, начатое в 2010 году, позволило успешно реализовать крупномасштабный проект «Аммоний».