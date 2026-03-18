МИД пообещал добиваться возвращения археолога Бутягина в Россию

В конце 2025 года заведующий отделом античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин отправился в Европу, чтобы прочитать курск лекций, однако был задержан и арестован в Варшаве по запросу Киева, где в отношении него возбудили уголовное дело. РИА Новости уточняло, что в розыскной базе он находился еще с 2024 года.