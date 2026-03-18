Политолог: Трамп может сократить участие США в НАТО из-за позиции Европы по Ирану

У президента США Дональда Трампа практически отсутствуют рычаги давления на Европу, отказавшуюся содействовать Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива на фоне конфликта с Ираном. В сложившейся ситуации американский лидер может ограничиться сокращением участия США в деятельности НАТО. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению эксперта, полноценный выход из НАТО остается маловероятным сценарием, а вводить новые торговые пошлины американскому лидеру помешают недавние решения Верховного суда США.
«Реальных рычагов влияния на европейских союзников сейчас не наблюдается. Думаю, Трамп попытается лишь минимизировать присутствие США в структуре альянса», — сообщил политолог.
Дудаков отмечает, что отказ Европы помогать США был ожидаемым. Конфронтация между сторонами усиливалась весь первый год президентства Трампа, и этому способствовали торговые войны и скандальные заявления Вашингтона, включая планы по покупке Гренландии.
Ранее о серьезных последствиях для Европы из-за отказа участвовать в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив предупреждал сенатор-республиканец Линдси Грэм.