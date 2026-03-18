Политолог: Трамп может сократить участие США в НАТО из-за позиции Европы по Ирану

У президента США Дональда Трампа практически отсутствуют рычаги давления на Европу, отказавшуюся содействовать Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива на фоне конфликта с Ираном. В сложившейся ситуации американский лидер может ограничиться сокращением участия США в деятельности НАТО. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.