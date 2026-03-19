Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в День воссоединения Крыма с Россией провел совещание с членами правительства по вопросам развития Крыма и Севастополя, а также принял участие в открытии ряда новых объектов на полуострове в режиме видеосвязи. Главные заявления — в подборке РИА Новости Крым.

Источник: AP 2024

Исторический выбор крымчан.

Глава государства отметил, что в 2014 году крымчане и севастопольцы сделали решительный и без всякого преувеличения исторический выбор быть со своей Родиной. Этот выбор делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

1,3 триллиона на развитие полуострова.

«За прошедшие годы многое сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено порядка 1,3 триллиона рублей», — сказал Путин.

Он добавил, что в Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты как с участием государства, так и бизнеса. В результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов.

Открытие новых объектов.

Президент также принял участие в открытии новых объектов в Крыму и Севастополе.

В их числе Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ «Кораблик “Мойнаки” в Евпатории на 300 круглосуточных коек. Как доложил президенту директор учреждения Николай Кулешов, накануне центр уже принял первых 19 пациентов — жителей новых регионов России — с различными патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими заболеваниями.

Второй объект — новый крытый трехэтажный каток с искусственным льдом в Севастополе на 750 зрителей. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта.

Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак. Благодаря выполненным работам мощность увеличена в три раза. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике идет строительство 12 КОСов, в основном на Южном берегу Крыма, также идет проектирование еще четырех сооружений. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.

Дороги, жилье и набережные.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту, что С 2014 года в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития завершено более 760 объектов и мероприятий, до 2030 года планируется завершить еще 224 объекта.

По итогам прошлого года отмечается самый высокий уровень кассового исполнения госпрограммы — 99,8%.

Зампредседателя правительства уточнил, что к 2030 году планируется привести в нормативное состояние 60% региональных дорог. Также планируется реконструировать почти 11 километров набережных, в том числе в Коктебеле, Саках, Евпатории.

Хуснуллин также добавил, что в прошлом году на Крымском полуострове ввод жилой и нежилой недвижимости составил более 2,6 миллиона квадратных метров, что на 27% больше показателя 2024 года. При этом ввод недвижимости на одного человека в Крыму превысил среднероссийский показатель на 12%.

Всего с момента воссоединения ввод в РК и Севастополе жилья составил уже более 14 млн квадратных метров.

Развитие Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил президенту, что с момента воссоединения Крыма с Россией в Севастополе возведен 71 объект.

Путин попросил градоначальника доводить до конца проекты по развитию города.

«У меня просьба завершить все, что там еще не сделано, доводить до конца, до ума», — сказал глава государства.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
