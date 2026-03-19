Совещание Путина с правительством о развитии Крыма: главные заявления

Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в поселке Миндальное в городском округе Судак. Благодаря выполненным работам мощность увеличена в три раза. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике идет строительство 12 КОСов, в основном на Южном берегу Крыма, также идет проектирование еще четырех сооружений. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.