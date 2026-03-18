Мерц призвал ЕС игнорировать позицию Венгрии по санкциям против России

«Нам необходимо как можно скорее достичь соглашения в ЕС по так называемому 20-му пакету санкций, а также срочно обеспечить выплату уже согласованного кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. За это я завтра буду настойчиво выступать, и при этом мы не должны обращать внимания на одну единственную страну из Европейского союза, которая в настоящее время устраивает эту блокаду в Европе по своим внутриполитическим причинам и из-за ведущейся предвыборной кампании», — заявил Мерц, выступая в бундестаге.