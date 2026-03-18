БЕРЛИН, 18 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что Евросоюз якобы не должен учитывать позицию Венгрии при введении очередного пакета санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов рублей.
Заявление Мерца прозвучало в преддверие саммита лидеров Европейского совета, который пройдет
«Нам необходимо как можно скорее достичь соглашения в ЕС по так называемому 20-му пакету санкций, а также срочно обеспечить выплату уже согласованного кредита для Украины в размере 90 миллиардов евро. За это я завтра буду настойчиво выступать, и при этом мы не должны обращать внимания на одну единственную страну из Европейского союза, которая в настоящее время устраивает эту блокаду в Европе по своим внутриполитическим причинам и из-за ведущейся предвыборной кампании», — заявил Мерц, выступая в бундестаге.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил ранее в среду, что готовится к битве на саммите ЕС, чтобы Украина не получила кредит на 90 миллиардов евро, пока не запустит транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ — это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».