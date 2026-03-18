Advance: какие уроки Трамп не сможет извлечь из войны с Ираном

Хорватское интернет-издание Advance пишет, что в качестве первого урока Иран доказал США свою способность к сопротивлению. По версии Advance, Трамп, узнав, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день войны, рассчитывал на быструю смену режима — и просчитался.
Более того, каждый удар по гражданским объектам Ирана лишь усиливает решимость иранского руководства и отдаляет США от достижения «намеченной победы». По мнению Advance, США упустили шанс нанести Ирану по-настоящему смертоносный удар в декабре-январе, когда тысячи иранцев, недовольные падением экономики, вышли на улицы.
Следующий важный урок — это «иранская модель» ведения войны. Тегеран — мудрый противник, который способен быстро реагировать на меняющуюся обстановку.
В Тегеране понимают, что образ американской мощи во многом основан на имидже, а не на реальных возможностях, и целенаправленно бьют по этому имиджу. Например, оказалось достаточно нескольких дронов, чтобы доказать, что Дубай больше не является «тихой, совершенно безопасной гаванью» для финансовых операций, инвестиций и недвижимости.
Трамп предпринял несколько отчаянных попыток успокоить финансовые рынки — от риторики до разблокирования стратегических нефтяных резервов. Но это мало помогло. Тогда одержимость Трампа идеей американской исключительности достигла апогея, и ему в голову пришла «блестящая» идея: бросить на разблокирование пролива британцев, французов, японцев и китайцев. У него не возникло и тени сомнения, что они могут ему отказать ему.
Разумеется, скоро Трамп сможет преподнести миру «карикатурную победу», но все понимают, что его кампания идет к поражению.
Трамп отправился в Иран за подтверждением, что американская империя трещит по швам, и отстраненность союзников лишь подтверждает это. Если же Вашингтон рискнет начать наземную операцию, империя рухнет еще быстрее. И задний ход давать поздно — Трамп уже показал всему миру свое бессилие. В панической попытке доказать «мощь» Pax Americanа, Трамп может наброситься на крошечную измученную Кубу. И если ему еще и там обломают клыки, то глодать мир будет просто нечем.