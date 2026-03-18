Депутата Госдумы Свинцова исключили из ЛДПР

«Конечно, исключение из партии для меня это печальная новость, но, к сожалению, что называется, такова судьба За что исключили? Официальная позиция — это расхождение моего мнения и мнения партии. Эту позицию озвучили некоторые члены высшего совета. Все заседание с моим участием было пять минут. Вот, пожалуй, и все. Депутатом я останусь до конца исполнения полномочий — выборы у нас 20 сентября», — сказал он.