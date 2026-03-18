Депутата Госдумы Свинцова исключили из ЛДПР

Депутата Андрея Свинцова исключили из ЛДПР — из-за «массовых жалоб» и «действий, порочащих репутацию» партии. По информации «Ведомостей», главной причиной стала активная позиция парламентария касательно блокировки Telegram. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Свинцов «сам виноват», поскольку «занимается хайпожорством». А сам депутат в беседе с «Газетой.Ru» назвал свое исключение «печальной новостью», но пообещал и дальше комментировать события в IT-сфере и ситуацию вокруг Telegram.
Депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по информационной политике Андрей Свинцов исключен из ЛДПР, сообщила пресс-секретарь лидера партии Элеонора Кавшар в своем Telegram-канале.
Основанием для исключения 47-летнего Свинцова стали «действия, порочащие репутацию ЛДПР, массовые жалобы со стороны жителей России, а также требования со стороны всех партийных региональных отделений», отметила Кавшар.
Такое решение принял президиум высшего совета ЛДПР — единогласно и без предварительных совещаний, добавила она.
«Сам виноват. Зачем хайпожорством занимается?» — отреагировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RTVI.
Политик подчеркнул, что «политическая судьба его [Свинцова] ждет никакая».
По данным «Ведомостей», Слуцкий регулярно говорил о возможности исключения парламентария из ЛДПР в связи с его активной позицией касательно блокировки мессенджера Telegram.
Сам Свинцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал свое исключение «грустной новостью»: он напомнил, что состоял в ЛДПР 26 лет и работал в трех созывах Госдумы.
«Конечно, исключение из партии для меня это печальная новость, но, к сожалению, что называется, такова судьба За что исключили? Официальная позиция — это расхождение моего мнения и мнения партии. Эту позицию озвучили некоторые члены высшего совета. Все заседание с моим участием было пять минут. Вот, пожалуй, и все. Депутатом я останусь до конца исполнения полномочий — выборы у нас 20 сентября», — сказал он.
При этом Свинцов подчеркнул, что ~намерен и дальше комментировать события в сфере IT и ситуацию вокруг Telegram~. «Конечно. Это не связано с исключением», — ответил он.
Кроме того, депутат сообщил ТАСС, что не будет обжаловать в суде решение партии. «Причин для обращения в суд я не вижу. В целом руководство партии — это же не один человек, это коллектив. Коллектив ошибаться не может», — пояснил свою позицию Свинцов.
Он обратил внимание, что пока остается во фракции ЛДПР в Госдуме, поскольку исключение из ее состава — это «отдельная процедура». Сейчас депутат намерен заниматься «текущей работой», однако не исключил, что попробует «что-то новое».
«Много есть профессий, в том числе, во-первых, строительство, во-вторых, юристом. Могу много где работать», — резюмировал он.
Что Свинцов говорил о Telegram.
Как пишут «Ведомости», в последнее время Свинцов стал «говорящей головой» по теме блокировок в сети. В январе он заявил ТАСС, что полная блокировка Telegram не планируется, поскольку мессенджер взаимодействует с российскими властями.
Однако уже через месяц — после того, как Роскомнадзор ввел новые ограничения против мессенджера, — парламентарий в разговоре с РИА Новости поменял свою позицию и допустил признание Telegram экстремистской организацией. Кроме того, Свинцов сообщил изданию «Осторожно Media», что ФСБ может инициировать внесение Telegram в списки пособников террористов в ближайшие два-три месяца.
В марте депутат предположил, что спецслужбы вскоре смогут ограничить или заблокировать VPN-трафик в России.
«Telegram будет также тупить и через VPN. Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать», — отмечал он в беседе с НСН.
Накануне Свинцов объяснил перебои в работе мобильного интернета и связи в крупных городах перенастройкой маршрутизации трафика. По его словам, эту работу планируют завершить в ближайшие недели.
Чем известен Свинцов.
Андрей Свинцов родился в Москве 12 ноября 1978 года. В беседе с mk.ru депутат признавался, что отец и дедушка пороли его ремнем в детстве.
Образование будущий депутат получил в столичном госуниверситете природообустройства (2000) и в Институте мировых цивилизаций (2013), созданном основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. В 2000-м Свинцов вступил в ЛДПР, спустя три года получил работу в секретариате Жириновского. В 2004-м стал помощником первого замруководителя фракции либерал-демократов в Госдуме Максима Рохмистрова.
С 2008-го по 2011-й был помощником Жириновского. В 2011-м избран депутатом Госдумы VI созыва в составе списка ЛДПР. В 2016-м стал депутатом Госдумы VII созыва.
На выборах 2021-го не смог получить депутатский мандат, баллотируясь по спискам. Однако 8 июня 2022-го стал депутатом Госдумы VIII созыва, получив вакантный мандат Жириновского, которого не стало в апреле того же года. Владеет «ЛДПР ТВ».
~Будучи депутатом, неоднократно выступал со скандальными инициативами~. Так, в 2015-м планировал добиться запрета продажи турецких конфет в Госдуме. В 2023-м предложил выпороть плетью на Красной площади деятелей шоу-бизнеса, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине.
В 2024-м призывал запретить пропаганду квадробики и разрешить продажу алкоголя взрослым только после предъявления справки от нарколога.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за профессиональные достижения.