Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что союзники займутся Ормузским проливом после операции США

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду предположил, что союзные с Вашингтоном страны включатся в обеспечение судоходства в Ормузском проливе только после того, как США «разберутся» с Ираном.

«Интересно, что произойдет, если мы покончим с тем, что осталось от иранского (правительства — ред.) и позволим странам, которые его используют, а мы не используем, нести ответственность за так называемый пролив? Это заставило бы союзников включиться в работу, и быстро», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.

