Политолог Щербаков: ответ Ирана на убийство Лариджани будет жестким

Эксперт отметил, что обстановка вокруг Ирана стремительно обостряется, и в нынешних условиях практически невозможно спрогнозировать, кто займет ключевые посты в системе безопасности страны, включая должность секретаря Совбеза. По его словам, гораздо важнее, что после серии ударов по объектам и потери высокопоставленных лиц, включая Верховного лидера Али Хаменеи, стратегия Тегерана может измениться. Щербаков назвал Иран разъяренным участником конфликта, который вынужден отвечать на внешние вызовы, а ликвидация отдельных политиков лишь усиливает динамику противостояния.