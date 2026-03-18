Политолог Щербаков: ответ Ирана на убийство Лариджани будет жестким

Ситуация на Ближнем Востоке после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани становится все менее предсказуемой, а конфликт развивается по нарастающей. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал политолог-востоковед, член президиума СМП РАПН Илья Щербаков.
Эксперт отметил, что обстановка вокруг Ирана стремительно обостряется, и в нынешних условиях практически невозможно спрогнозировать, кто займет ключевые посты в системе безопасности страны, включая должность секретаря Совбеза. По его словам, гораздо важнее, что после серии ударов по объектам и потери высокопоставленных лиц, включая Верховного лидера Али Хаменеи, стратегия Тегерана может измениться. Щербаков назвал Иран разъяренным участником конфликта, который вынужден отвечать на внешние вызовы, а ликвидация отдельных политиков лишь усиливает динамику противостояния.
«Мы видим, как раскручивается спираль эскалации. Каждое новое событие не снижает напряжение, а, напротив, переводит противостояние в более жесткую фазу», — сказал Щербаков.
Политолог подчеркнул, что каждое новое событие переводит конфликт в более жесткую фазу, поэтому ожидать скорого завершения или даже временного перемирия не приходится. При этом соседние с Ираном государства — Турция, Сирия и Ирак — находятся в состоянии напряженного наблюдения, исходя из того, что противостояние будет продолжаться.
Гибель Али Лариджани в результате израильского авиаудара 17 марта подтвердил Верховный совет национальной безопасности Ирана. Лариджани считался одним из самых опытных переговорщиков, пользовался доверием покойного аятоллы Хаменеи и находил компромиссы с разными силами. В американских СМИ предположили, что после смерти консерватора Лариджани к власти в Иране могут прийти еще более радикальные политики, настроенные на войну до победного конца.
Ранее сообщалось, что Иран в ответ на убийство Али Лариджани ударил по израильским самолетам.