Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе в мире за последние 40 лет

По словам Новака, ситуация с перекрытием Ормузского пролива затрагивает порядка трети торговли в сфере нефтепродуктов во всем мире. При этом, как отметил зампредседателя правительства РФ, около 20% мирового производства газа на сегодняшний день не имеет возможности поставляться на рынок из-за кризиса в регионе.