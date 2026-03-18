Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе в мире за последние 40 лет

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил о самом крупном кризисе в энергетике за последние 40 лет, который сейчас наблюдается в мире. Об этом он рассказал на Дне МИЭП МГИМО.
По словам Новака, ситуация с перекрытием Ормузского пролива затрагивает порядка трети торговли в сфере нефтепродуктов во всем мире. При этом, как отметил зампредседателя правительства РФ, около 20% мирового производства газа на сегодняшний день не имеет возможности поставляться на рынок из-за кризиса в регионе.
Ранее KP.RU сообщал, что в Минэнерго России прокомментировали текущую обстановку на топливном рынке страны. Представители ведомства сообщили, что в настоящий момент ситуация находится под контролем, несмотря на нестабильность в сфере из-за конфликта на Ближнем Востоке.