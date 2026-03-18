«У себя в шахматы выигрывают»: Захарова иронично отреагировала на позицию Пашиняна по вступлению в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге с иронией прокомментировала отношение премьер-министра Армении Никола Пашиняна по членству его страны в ЕС, которая предполагает выгоду Еревана как при вступлении, так и в случае неприсоединения к блоку.
«…Если человек говорит, что если примут в ЕС — хорошо, а если не примут, то тоже они выиграют, то такие люди обычно сами у себя в шахматы выигрывают», — отметила дипломат.
По ее словам, Ереван рассматривает абстрактные стандарты ЕС как безусловное благо и проявляет странный интерес во внедрении евростандартов, которые Армения не разрабатывала.
При этом в рамках СНГ и ЕАЭС Армения является полноправным участником объединений и принимает участие в процессе нормотворчества, подчеркнула Захарова.
Как писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения не сможет одновременно следовать стандартам ЕС и оставаться полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Министр указал, что это технически невозможно из-за фундаментальных противоречий между нормативными базами двух объединений.
Стандарты ЕС подразумевают полное присоединение к внешней политике блока, то есть к антироссийским санкциям и заявлениям, констатировал глава ведомства.