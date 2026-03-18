Мерц заявил, что отговорил бы Трампа от нападения на Иран

На днях президент США Дональд Трамп предложил создать коалицию для защиты судоходства в Ормузском проливе и призвал присоединиться страны, зависящие от нефти из региона. Однако Китай, Южная Корея, Франция, Британия и Япония ответили отказом. Не поддержал идею и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, заявив, что НАТО в этой операции участвовать не должно. Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон тоже заявил, что Париж не направит военные суда в Ормузский пролив до завершения конфликта. К слову, сам Трамп заявил, что Тегеран «играет нечестно» и «не имеет права» блокировать акваторию.