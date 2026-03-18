Афганистан приостановил боевые действия против Пакистана

Три страны попросили талибов о временном прекращении боев в связи с приближающимся праздником Ид аль-Фитр.

Источник: Аргументы и факты

Афганистан временно останавливает военные действия против Пакистана по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции, сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

«Силы безопасности и обороны Исламского Эмирата Афганистан объявляют о временной приостановке оборонительных операций по “противодействию несправедливости”», — сообщил он в соцсети X*.

Просьба приостановить боевые действия была связана с приближающимся праздником Ид аль-Фитр — одного из главных праздников в исламе, которые порадуется по окончании священного месяца Рамадан.

Напомним, в конце февраля пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о проведении масштабных ответных операций против пакистанских сил после авиаударов, нанесенных Пакистаном по ряду афганских провинций. Ранее пакистанская авиация атаковала районы в провинциях Нангархар и Пактика.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

