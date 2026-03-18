Афганистан приостановил боевые действия против Пакистана

Афганистан временно останавливает военные действия против Пакистана по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Турции, сообщил представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.
«Силы безопасности и обороны Исламского Эмирата Афганистан объявляют о временной приостановке оборонительных операций по “противодействию несправедливости”», — сообщил он в соцсети X*.
Просьба приостановить боевые действия была связана с приближающимся праздником Ид аль-Фитр — одного из главных праздников в исламе, которые порадуется по окончании священного месяца Рамадан.
Напомним, в конце февраля пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед сообщил о проведении масштабных ответных операций против пакистанских сил после авиаударов, нанесенных Пакистаном по ряду афганских провинций. Ранее пакистанская авиация атаковала районы в провинциях Нангархар и Пактика.
