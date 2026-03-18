Захарова прокомментировала выдачу российского археолога Бутягина Украине

Российская сторона намерена добиваться возвращения на родину археолога Александра Бутягина, которого после решения польского суда экстрадируют на Украину. С таким заявлением в среду, 18 марта, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в этом случае речь идет о политическом процессе, который проходит без каких-либо правовых оснований.

— Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину, — сказала представитель внешнеполтического ведомства на брифинге.

Бутягина задержали в Варшаве 11 декабря 2025 года по запросу Украины, где тот с 2024 года объявлен в розыск. Он оказался в Польше проездом из Нидерландов. Украинские власти называют незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.

Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде во время слушаний о продлении ученому ареста. Они заверили, что россиянин будет добросовестно соблюдать все установленные судом условия в случае освобождения.

Специалист руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи, с 1999 года. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия.

