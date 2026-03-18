Верховный лидер Ирана: убийцы Лариджани поплатятся за его смерть

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что убийц секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани вскоре постигнет наказание.
«За любую кровь платят кровью, преступные убийцы мучеников должны вскоре поплатиться», — говорится в заявлении в Telegram-канале Хаменеи.
Ранее в иранском армейском командовании заявили, что Тегеран атаковал израильские самолеты-топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион в ответ на убийство Али Лариджани.
Напомним, иранская сторона подтвердила гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, который отвечал за переговоры по вопросам нацбезопасности, в частности по ядерной программе Ирана. По данным CNN, Лариджани являлся одной из целей израильских ракетных ударов вечером 16 марта. По данным Fars, вместе с секретарем Совбеза Ирана погибли его сын, один из заместителей и телохранители.