Верховный лидер Ирана: убийцы Лариджани поплатятся за его смерть

Моджтаба Хаменеи отреагировал на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны при израильских ударах.

Источник: Аргументы и факты

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что убийц секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани вскоре постигнет наказание.

«За любую кровь платят кровью, преступные убийцы мучеников должны вскоре поплатиться», — говорится в заявлении в Telegram-канале Хаменеи.

Ранее в иранском армейском командовании заявили, что Тегеран атаковал израильские самолеты-топливозаправщики в аэропорту Бен-Гурион в ответ на убийство Али Лариджани.

Напомним, иранская сторона подтвердила гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, который отвечал за переговоры по вопросам нацбезопасности, в частности по ядерной программе Ирана. По данным CNN, Лариджани являлся одной из целей израильских ракетных ударов вечером 16 марта. По данным Fars, вместе с секретарем Совбеза Ирана погибли его сын, один из заместителей и телохранители.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
