Конфликт с Ираном не помешает США помогать Украине, заявил глава ЦРУ

Рэтклифф: США продолжат помогать Украине, несмотря на конфликт с Ираном.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. США продолжат оказывать поддержку Украине на фоне конфликта с Россией, несмотря на продолжающуюся эскалацию вокруг Ирана, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

«Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с конфликтом на Украине», — сказал Рэтклифф во время слушаний в сенатском комитете по разведке.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

