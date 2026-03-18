Макрон объявил стоимость нового авианосца Франции, который заменит «Шарль де Голль»

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые раскрыл финансовые параметры амбициозного оборонного проекта: строительство нового авианосца, призванного заменить действующий «Шарль де Голль», оценивается приблизительно в 10 миллиардов евро. Данная информация была озвучена главой государства в ходе визита на производственные мощности компании Naval Group, расположенные на западе страны.

«Наш авианосец будет стоить около €10 млрд. Это крупная инвестиция, но она пойдёт на пользу всем», — сказал он.

По словам Макрона, подавляющее большинство финансовых вливаний в проект — а именно девять десятых от всех затрат — достанется предприятиям, имеющим французскую регистрацию. Он также отметил масштаб кооперации: в создании корабля так или иначе будут участвовать около восьмисот различных компаний, выстроенных в единую производственную цепочку.

Макрон также проинформировал о решении, принятом на сегодняшнем заседании кабмина: министры согласовали текст нового законопроекта, касающегося военного планирования. Этот документ разрабатывался с прицелом на то, чтобы нарастить оборонные расходы быстрее, чем изначально предполагалось. Ожидается, что в первых числах апреля проект официально представят публике, после чего он отправится на обсуждение в парламент.

Напомним, Макрон объявил о запуске проекта по строительству нового авианосца для национальных военно-морских сил в декабре прошлого года. Выступая перед военными в Абу-Даби, он пояснил, что это решение продиктовано необходимостью быть сильным на море в эпоху роста международной напряженности. Французский лидер подчеркнул, что только демонстрация мощи позволяет сохранять влияние и вызывать уважение на мировой арене.

