Пентагон: лишь 2 союзника США выполнили обязательство по оборонным расходам

В Пентагоне заявили, что обязательство по увеличению оборонных расходов до уровня не ниже 5% ВВП выполнили только два союзника США по НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Обязательство по увеличению оборонных расходов выполнили только два союзника США по НАТО, заявил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

«Я думаю, что к настоящему времени две. Однако что нас действительно волнует, так это то, как этого достичь. Они взяли на себя обязательство увеличить долю до 5% к 2035 году, и мы считаем положительным, что они будут двигаться по этой траектории», — сказал представитель американского Минобороны на слушаниях в Палате представителей США в ответ на вопрос о том, как продвигается выполнение обязательства союзниками.

Между тем главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич отметил, что, согласно его оценкам, в следующем году показателя в 5% достигнут пять или шесть союзников Штатов.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на ежегодный доклад Military Balance 2026, подготовленный Международным институтом стратегических исследований в Лондоне, проинформировала, что США сокращают военные расходы, в то время как европейские страны продолжают стремительно их наращивать, разгоняя «военный бум».

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
