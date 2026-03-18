Пентагон: лишь 2 союзника США выполнили обязательство по оборонным расходам

«Я думаю, что к настоящему времени две. Однако что нас действительно волнует, так это то, как этого достичь. Они взяли на себя обязательство увеличить долю до 5% к 2035 году, и мы считаем положительным, что они будут двигаться по этой траектории», — сказал представитель американского Минобороны на слушаниях в Палате представителей США в ответ на вопрос о том, как продвигается выполнение обязательства союзниками.
Между тем главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич отметил, что, согласно его оценкам, в следующем году показателя в 5% достигнут пять или шесть союзников Штатов.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на ежегодный доклад Military Balance 2026, подготовленный Международным институтом стратегических исследований в Лондоне, проинформировала, что США сокращают военные расходы, в то время как европейские страны продолжают стремительно их наращивать, разгоняя «военный бум».