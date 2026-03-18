Словакия вводит ограничения на продажу и вывоз дизтоплива на 30 дней

Источник: Аргументы и факты

Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо объявил о введении временных ограничений на продажу и вывоз дизельного топлива сроком на 30 дней на фоне ситуации с нефтью. Об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.

Уточняется, что соответствующее постановление предусматривает ограничение объема продажи дизельного топлива физическим лицам.

«Если вы приедете на автозаправочную станцию, то сможете заправить дизтопливо в топливный бак автомобильного средства и в одну переносную емкость, объем который может быть максимально 10 литров», — заявил политик.

Кроме того, власти страны вводят временное ограничение на вывоз дизельного топлива с территории Словакии. При этом для автомобилей, не зарегистрированных в республике, будет действовать отдельный ценовой режим на дизтопливо.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия договорились в первой половине 2027 года построить продуктопровод между своими нефтеперерабатывающими заводами.

