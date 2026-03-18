Сотни солдат ВСУ бесследно исчезли в «чёрной дыре» под Харьковом

В Харьковской области у села Зыбино Волчанского района пропали или погибли сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«На Украине появилась очередная “чёрная дыра”, где бесследно исчезают украинские военнослужащие. На этот раз речь идёт о небольшом селе Зыбино. Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что большинство военных были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. Украинское командование считает этот населённый пункт стратегически важным и ежедневно отправляет туда десятки мобилизованных солдат.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали командира 43-й отдельной артиллерийской бригады Ярослава Лысенко, который использовал подчинённых в личных целях. Офицер привлекал военнослужащих, прошедших обучение в странах НАТО по работе с западным вооружением, для ремонта квартир. Таким образом бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались хозяйственными работами по указанию командира.

