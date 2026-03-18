Трамп временно отменил важный закон из-за роста цен на нефть: подробности

Президент США Дональд Трамп временно разрешил морские перевозки нефти по упрощенным правилам, чтобы сдержать рост цен на бензин на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Как сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, послабление для танкеров будет действовать 60 дней.
Речь идет о приостановке действия так называемого Закона Джонса. Этот документ, принятый почти сто лет назад, требует, чтобы грузы между разными портами США перевозили только корабли, построенные в Америке, принадлежащие американцам и укомплектованные местными экипажами.
Как пояснила Кэролайн Левитт на своей странице в соцсети X, глава государства пошел на этот шаг, чтобы сгладить возможные перебои на рынке энергоносителей. По ее словам, временное исключение из закона — это способ оперативно отреагировать на ситуацию, пока мир следит за событиями в зоне Персидского залива.
Благодаря решению президента в порты Соединенных Штатов теперь могут быстрее заходить танкеры с нефтью, газом, углем и удобрениями. Представитель Белого дома подчеркнула, что власти страны по-прежнему нацелены на укрепление важнейших логистических цепочек.
Ранее Дональд Трамп уже высказывался на тему безопасности морских перевозок. Он заявил, что другие страны, которые зависят от поставок черного золота через Ормузский пролив, должны сами взять на себя ответственность за защиту судов в этом узком коридоре.