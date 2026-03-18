Без юаня теперь никуда

Иран, формально не заблокировав Ормузский пролив, продолжает регулировать местный нефтяной трафик по принципу водопроводного крана. Танкеры, связанные с американцами, горят, а корабли Испании с ее известной особой позицией прошли.

Идут танкеры дружественных иранцам Китая и Индии, что позволяет лишний раз вспомнить намерения стран — членов БРИКС ввести собственные внутренние расчеты, не ставя пока под вопрос позиции доллара. Между тем Тегеран повторяет, что танкеры, чья загрузка будет оплачиваться в юанях, не встретят сопротивления при «форсировании» Ормузского пролива. Сообщают, что из Абу-Даби там прошел танкер, связанный с пакистанскими компаниями.

Более того, факт вероятной оплаты именно в юанях подтвердил один из пакистанских политиков. А значит, и в Абу-Даби такую оплату приняли. Такой поворот выглядит ударом по одной из основ позиции нефтедоллара в мировой торговле. Еще в 70-х, после очередного топливного кризиса, вызванного арабским эмбарго, было решено, что расчеты за нефть должны осуществляться исключительно в «зеленых». Но считается, что оплачивать в юанях доставку нефти из региона могут в первую очередь те страны, что уже подключились к китайской расчетной инфраструктуре и готовы работать вне долларового клиринга. А для этого нужно не только осознание экономической целесообразности, но и политическое решение. К слову, когда у наших нефтяников, работающих с Индией, накопились проблемы с реализацией полученных рупий, также возник вопрос о выплатах в юанях. Теперь слово уже не столько за иранцами, сколько за арабскими нефтяными шейхами, готовы ли они переводить расчеты в юани. Пока доля доллара в нефтеторговле достигает аж 80 процентов. Но если предложение Ирана сыграет, то Америке реально будет причинен неприемлемый ущерб.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
