Без юаня теперь никуда

Более того, факт вероятной оплаты именно в юанях подтвердил один из пакистанских политиков. А значит, и в Абу-Даби такую оплату приняли. Такой поворот выглядит ударом по одной из основ позиции нефтедоллара в мировой торговле. Еще в 70-х, после очередного топливного кризиса, вызванного арабским эмбарго, было решено, что расчеты за нефть должны осуществляться исключительно в «зеленых». Но считается, что оплачивать в юанях доставку нефти из региона могут в первую очередь те страны, что уже подключились к китайской расчетной инфраструктуре и готовы работать вне долларового клиринга. А для этого нужно не только осознание экономической целесообразности, но и политическое решение. К слову, когда у наших нефтяников, работающих с Индией, накопились проблемы с реализацией полученных рупий, также возник вопрос о выплатах в юанях. Теперь слово уже не столько за иранцами, сколько за арабскими нефтяными шейхами, готовы ли они переводить расчеты в юани. Пока доля доллара в нефтеторговле достигает аж 80 процентов. Но если предложение Ирана сыграет, то Америке реально будет причинен неприемлемый ущерб.