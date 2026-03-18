Трамп приостановил действие векового закона ради снижения цен на топливо

Речь идёт о 60-дневном освобождении от действия закона Джонса, который требует, чтобы все грузы между американскими портами перевозились на судах, построенных в США, под национальным флагом и с местным экипажем. Эта мера позволит беспрепятственно доставлять в порты страны нефть, природный газ, удобрения и уголь.