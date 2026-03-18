Bloomberg: Индия отправила флот для защиты танкеров у Ормузского пролива

Индия направила военные корабли к берегам Омана на фоне роста напряжённости в регионе. Речь идёт о мерах по защите торговых судов. Основная задача — безопасность гражданских танкеров в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

К месту направлено более шести кораблей, включая суда обеспечения. Операция носит превентивный характер. При этом индийские силы не заходят непосредственно в пролив. Корабли занимают позиции восточнее, чтобы контролировать ситуацию. В Нью-Дели рассчитывают, что Иран обеспечит свободный проход нефтеналивных судов. Детали операции официально не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал, что США нанесли удары по ракетным объектам Ирана в Ормузском проливе. Атака пришлась по укреплённым позициям, которые, как утверждается, использовались для размещения ракетных систем.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше