Иран заявил о начале нового этапа конфликта

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что с атаками на газовую инфраструктуру страны начался новый этап конфликта с США и Израилем.

Источник: Аргументы и факты

С атаками на газовую инфраструктуру Ирана начался новый этап конфликта с США и Израилем, заявил председатель иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад-Багер Галибаф.

В своем заявлении, сделанном в соцсети X*, политик указал на то, что противник Ирана оказался разгневан и «хочет скрыть свои неудачи на поле боя, атакуя инфраструктуру».

«Для них это самоубийство», — подчеркнул Галибаф.

Он также отметил, что теперь вступил в силу принцип «око за око».

Ранее в Иране заявили, что в результате ударов США и Израиля на нескольких объектах газового месторождения Южный Парс произошли пожары.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о намерении атаковать ряд нефтяных объектов в Персидском заливе после американо-израильских ударов по иранским объектам на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе.

Информационное агентство Bloomberg сообщало, что несколько нефтедобывающих компаний начали эвакуировать персонал из Персидского залива.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше