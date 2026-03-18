Иран заявил о начале нового этапа конфликта

В своем заявлении, сделанном в соцсети X*, политик указал на то, что противник Ирана оказался разгневан и «хочет скрыть свои неудачи на поле боя, атакуя инфраструктуру».
«Для них это самоубийство», — подчеркнул Галибаф.
Он также отметил, что теперь вступил в силу принцип «око за око».
Ранее в Иране заявили, что в результате ударов США и Израиля на нескольких объектах газового месторождения Южный Парс произошли пожары.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о намерении атаковать ряд нефтяных объектов в Персидском заливе после американо-израильских ударов по иранским объектам на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе.
Информационное агентство Bloomberg сообщало, что несколько нефтедобывающих компаний начали эвакуировать персонал из Персидского залива.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица — Тегеран. Являвшийся на тот момент верховным лидером исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб. Ираном было объявлено о масштабной ответной операции.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.