Молдавия ввела санкции против четырех журналистов и двух артистов из РФ

По ограничения Кишинева попали Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин, Сергей Полунин, Роман Чумаков.

Источник: Аргументы и факты

Кишинев ввел санкции в отношении четырех российских журналистов и двух артистов, говорится в приказе, размещенном в молдавском «Официальном вестнике».

В списке лиц, которые попали под ограничения, значатся журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин. Кроме того, в перечень внесли артистов Сергея Полунина и Романа Чумакова.

Отметим, санкции предполагают, что граждане и компании из стран ЕС не смогут предоставлять попавшим под санкции компаниям и людям средства, а физлицам запрещено въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.

Напомним, Совет Евросоюза решил продлить персональные санкции в отношении России до 15 сентября 2026 года.

