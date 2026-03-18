Молдавия ввела санкции против четырех журналистов и двух артистов из РФ

Кишинев ввел санкции в отношении четырех российских журналистов и двух артистов, говорится в приказе, размещенном в молдавском «Официальном вестнике».
В списке лиц, которые попали под ограничения, значатся журналисты Дмитрий Губерниев, Екатерина Андреева, Мария Ситтель, Павел Зарубин. Кроме того, в перечень внесли артистов Сергея Полунина и Романа Чумакова.
Напомним, Совет Евросоюза решил продлить персональные санкции в отношении России до 15 сентября 2026 года.
