Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана выступил с резким предостережением в адрес США и Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что удары по энергетической инфраструктуре его страны могут иметь глобальные последствия. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Источник: Life.ru

Глава государства решительно осудил атаки на энергообъекты Ирана, назвав их агрессией со стороны «американского сионистского врага» и его союзников. По его словам, такие действия не принесут нападающим никакой выгоды, а лишь усугубят ситуацию. Он предупредил, что происходящее может спровоцировать неконтролируемые последствия, которые затронут весь мир.

Ранее Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии о том, что в районе расположения АЭС «Бушер» упал боеприпас. Станция не получила повреждений, а среди персонала никто не пострадал. Тем не менее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал все стороны конфликта к максимальной сдержанности, чтобы не допустить ядерной аварии.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше