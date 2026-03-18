Яковлефф сравнил защиту Ормузского пролива с покупкой билета на «Титаник»

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф раскритиковал идею участия Франции в коалиции по защите Ормузского пролива, сравнив ее с покупкой билета на «Титаник» после столкновения с айсбергом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала LCI.
«Сейчас — не время покупать акционный билет на “Титаник”. Капитан “Титаника”, похоже, хотел продать дешевые билеты на танцевальный вечер уже после того, как судно столкнулось с айсбергом», — заявил Яковлефф.
По мнению генерала, в настоящее время важно искать альтернативные решения, а не поддерживать операции, находящиеся под угрозой срыва. Именно поэтому, считает он, Франция должна отказаться от участия в коалиции.
Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж не намерен участвовать в каких-либо военных или иных операциях по разблокировке Ормузского пролива.