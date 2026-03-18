Британский самолет радиоэлектронной разведки летает над Черным морем

ЛОНДОН, 18 мар — РИА Новости. Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершает полет над восточной частью Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет вылетел с базы Уэддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии. Траектория полета проходит к югу от Севастополя. Долетев до восточной части Черного моря, самолет развернулся.

Этот борт регулярно совершает подобные полеты. Последний подобный полет был совершен 16 марта.

В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

