Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран призвал ЕС заставить США и Израиль прекратить войну

ТЕГЕРАН, 18 марта. /ТАСС/. Европа должна призвать США и Израиль прекратить войну против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас.

Источник: ТАСС

«Нарушение судоходства в Ормузском проливе является следствием навязанной войны США и сионистского режима, и если Европейский союз и европейские страны действительно обеспокоены миром и безопасностью в регионе, им следует вместо выражения своей безответственной позиции оказывать давление на агрессоров и добиваться прекращения их военной агрессии против народа Ирана», — приводит слова Арагчи пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

