В Катаре начался пожар в районе комплекса по производству СПГ из-за атаки Ирана

В результате удара Ирана в районе комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в городе Рас-Лаффан в Катаре начался пожар. Об этом 17 марта сообщает иракское СМИ Naya в Telegram-канале.

Источник: Reuters

Комплекс является крупнейшим в стране объектом по производству СПГ.

На опубликованных кадрах запечатлен пожар недалеко от объектов инфраструктуры. На месте происшествия задействованы пожарные, сообщили в МВД страны.

Газета The New York Times 17 марта сообщила, что Катар обратился к США с просьбой о дополнительных перехватчиках для систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне участившихся атак со стороны Ирана. По данным источников издания, запасы американских перехватчиков, используемых для отражения ракетных и беспилотных атак, быстро сокращаются и остаются ограниченными ресурсами.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) накануне сообщили, что Иран будет продолжать наносить удары по базам США на Ближнем Востоке до полного вывода американских военных из региона.

