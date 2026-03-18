В Катаре начался пожар в районе комплекса по производству СПГ из-за атаки Ирана

Комплекс является крупнейшим в стране объектом по производству СПГ.
На опубликованных кадрах запечатлен пожар недалеко от объектов инфраструктуры. На месте происшествия задействованы пожарные, сообщили в МВД страны.
Газета The New York Times 17 марта сообщила, что Катар обратился к США с просьбой о дополнительных перехватчиках для систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне участившихся атак со стороны Ирана. По данным источников издания, запасы американских перехватчиков, используемых для отражения ракетных и беспилотных атак, быстро сокращаются и остаются ограниченными ресурсами.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) накануне сообщили, что Иран будет продолжать наносить удары по базам США на Ближнем Востоке до полного вывода американских военных из региона.