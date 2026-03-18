Пентагон раз в неделю встречается с Киевом для изучения опыта боев

Встречи проходят регулярно с октября 2025 года, сообщил Дэниел Циммерман.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон в течение последних пяти месяцев регулярно проводит встречи с представителями Киева для изучения опыта ведения боевых действий, заявил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман.

«С октября моя команда каждую неделю встречается с украинцами, чтобы проанализировать накопленные ими уроки на полях сражений и убедиться, что их можно превратить в реальные боевые возможности, которые будут предоставлены военным», — сказал он на слушаниях в палате представителей США.

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби сообщил, что США извлекают уроки из продолжающегося вооруженного конфликта на Украине.

Напомним, в августе 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские специалисты заинтересовались опытом военных действий на территории Украины, в которых широко применяются беспилотники.

Портал Defense News отмечал, что Вооруженные конфликты на Украине и в ближневосточном регионе выявили слабые места в американской системе защиты от воздушных и ракетных угроз, что побудило Пентагон разработать новую стратегию.

