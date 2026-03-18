Пожар вспыхнул в районе комплекса по производству СПГ в Рас-Лаффане. Видео © Faytuks.
«Qatar Energy подтверждает, что промышленная площадка в Рас-Лаффане сегодня вечером подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинён значительный ущерб. На данный момент проведён учёт всего персонала, сообщений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.
На фоне иранских угроз атаковать энергетические объекты стран Персидского залива, Катар приняли решение эвакуировать персонал с северного газового комплекса Рас-Лаффан.
Ранее физик-ядерщик оценил радиационные риски для России от удара по АЭС «Бушер» в Иране. ЧП на иранской АЭС не приведёт к катастрофическим последствиям для РФ, однако может серьёзно затронуть страны Южного Кавказа. Такое мнение высказал Андрей Ожаровский, комментируя первый с начала войны официально зафиксированный прилёт по району, где находится атомная станция. Напомним, вечером 17 марта был нанесён ракетный удар по территории рядом с энергоблоком АЭС «Бушер». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал инцидент немыслимым нарушением правил безопасности. Никто из сотрудников, включая около 480 россиян, не пострадал, однако готовится третья эвакуация персонала.
