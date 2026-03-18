Сийярто заступился за Орбана после выпада в его адрес главы МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на критику украинского коллеги Андрея Сибиги, подчеркнул, что Украина никогда не вступит в Евросоюз.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге после его критики в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее украинский министр обвинил Орбана в том, что он якобы воспользовался «российским вмешательством» во время выборов в Венгрии.

«Хватит уже! Мы знаем, что вам выгодно, чтобы на выборах в Венгрии победила оппозиция. Они позволили бы вам втянуть Будапешт в вашу войну, отправлять вам деньги венгров и вступить Украине в Евросоюз. Но этого никогда не произойдет!» — ответил Сийярто в соцсети X*.

Он призвал перестать распространять ложь и прекратить вмешательство Украины в венгерские выборы. Также дипломат потребовал прекратить использовать закарпатских венгров для «грязных политических целей» Киева.

Ранее Орбан заявил, что готовится к давлению из-за Украины на саммите Евросоюза в Брюсселе, который состоится завтра, 19 марта. До этого подобному подвергся Сийярто на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

