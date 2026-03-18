CNN: в США отрицают причастность к атакам на нефтяные объекты Ирана

Ранее Тегеран заявил, что ударам США и Израиля подверглись иранские объекты нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях «Южный Парс» и в Ассалуйе. В КСИР сообщили, что в ближайшие часы планирует атаковать ряд нефтяных объектов в странах Персидского залива.