CNN: в США отрицают причастность к атакам на нефтяные объекты Ирана

Соединенные Штаты Америки не причастны к нанесению ударов по иранским нефтяным объектам в месторождении «Южный Парс» и в районе Ассалуйе, передает CNN, ссылаясь на источник.
«Американский чиновник отрицает, что страна атаковала газовые месторождения Ирана, он говорит, что атаки были предприняты Израилем», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее Тегеран заявил, что ударам США и Израиля подверглись иранские объекты нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях «Южный Парс» и в Ассалуйе. В КСИР сообщили, что в ближайшие часы планирует атаковать ряд нефтяных объектов в странах Персидского залива.
Председатель иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что с атаками на нефтегазовую инфраструктуру Ирана начался новый этап конфликта с США и Израилем.