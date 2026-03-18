МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Западные санкции в отношении России и диверсии в акватории Черного моря являются ничем иным, как террористической деятельностью. Такое мнение в интервью ТАСС высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.
«Что касается западных санкций и диверсий на море. Это же террористическая деятельность! Ее проявления имеют место, но этому все равно будет положен конец. Кому эта террористическая деятельность наносит ущерб? Понятно, что России, потому что затронуты идущие в Европу российские газопроводы и нефтепроводы», — сказал он.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.